L'Exèrcit israelià confirma atacs contra dos presumptes objectius d'Hezbollh al sud del Líban

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit israelià ha reivindicat aquest dimarts un atac executat el vespre contra dos objectius del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, a dues localitats del sud de Líban, malgrat l'alto el foc aconseguit al novembre de 2024.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van atacar ahir a la nit dos vehicles d'enginyeria que operaven per restaurar les infraestructures terroristes d'Hezbolah a Yarún i Rab el Zalazin, al sud del Líban", ha anunciat al seu compte de la xarxa social 'X'.
Per la seva banda, l'agència de notícies estatal libanesa NNA ha informat en la tarda d'aquest dilluns que un "dron hostil va atacar una excavadora a Rab el Zalazin, provocant un incendi" en aquesta localitat situada a la zona de Marjayún, mentre que ha parlat d'un altre atac similar a Yarún, als voltants de Bint Jbeil, sense que s'hagin registrat víctimes.
Encara que existeix aquest fràgil cessament d'hostilitats, Israel manté que es reserva el dret a efectuar aquest atac si percep activitat a la zona i insisteix que l'Exèrcit libanès ha d'assumir immediatament el control de la regió i executar d'una vegada un difícil pla per desarmar l'organització, que es nega categòricament a deposar les armes.