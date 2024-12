P.Orient.- L'Exèrcit d'Israel recupera el cos sense vida d'un nou ostatge segrestat per Hamas

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat aquest dimecres que les seves tropes a la Franja de Gaza han aconseguit recuperar el cos sense vida d'Itay Svirsky, un de les més de 240 persones que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va prendre com a ostatges en els atacs del 7 d'octubre de 2023, en els quals més de 2.400 persones van morir i van provocar l'esclat de la guerra a escala regional.

Les autoritats militars d'Israel han detallat que l'operatiu ha estat coordinat amb el departament d'Intel·ligència interior israeliana, el Shin Bet. Fuentes de l'Exèrcit d'Israel van confirmar ja al començament d'any que Svirsky havia mort sota captivitat d'Hamas, ara les autoritats assenyalen que la seva podrà rebre un enterrament digne a Israel.

Svirsky, de 38 anys, es trobava en el kibbutz Beeri per visitar als seus pares durant aquell cap de setmana en el qual la població israeliana celebrava el nou any jueu. Ell va ser segrestat, mentre que els seus pares van engrossir la llista de morts dels atacs del 7 d'octubre.

"En una operació especial es va recuperar el cos del segrestat Itay Svirsky, segrestat el 7 d'octubre de 2023 en el kibbutz Beeri i assassinat en captivitat per terroristes d'Hamas el gener de 2024", ha assenyalat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, en el seu perfil oficial en xarxes socials.

Netanyahu ha traslladat el seu condol a la família Svirsky, que no només ha perdut a Itay sinó també als seus pares, "assassinats en l'atac d'Hamas". D'altra banda, ha expressat el seu agraïment al Shin Bet i les FDI "per la seva valenta acció per al rescat del difunt Itay" i ha promès continuar actuant "decidida i incansablement" per aconseguir la tornada dels segrestats.

Hamas va llançar el 7 d'octubre de 2023 una ofensiva sense precedents que va motivar la resposta militar israeliana, que ràpid va llançar una ofensiva sobre la Franja de Gaza que s'estén fins avui dia i es cobra ja més de 44.500 morts, mayoritàriament dones i nens, encara que també ha servit per desmembrar al grup islamista.