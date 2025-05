L'Autoritat Palestina demana mecanismes internacionals per evitar l'expansió israeliana

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Exteriors de l'Autoritat Palestina ha criticat els plans d'annexió d'Israel a Cisjordània i ha demanat ajuda a la comunitat internacional perquè interposi mecanismes que frenin els projectes expansionistes israelians.

El Govern israelià va aprovar aquest dijous l'establiment de 22 nous assentaments de colons a Cisjordània en territori palestí ocupat i la legalització d'altres enclavaments que encara es consideraven il·legals.

"L'expansió dels assentaments i les incursions a Cisjordània per part dels líders de l'ocupació requereixen de mecanismes internacionals efectius per detenir els plans d'annexió", ha assegurat en un missatge a X.

Igualment, s'ha referit a les incursions de ministres israelians en terres palestines, com la visita del ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, ultradretà, a l'Esplanada de les Mesquites, on va pregar per la "victòria en la guerra".

Ja el Ministeri palestí va condemnar aquesta acció i la va titllar de provocativa, assenyalant-la com a part "del genocidi, el desplaçament, la judaització i l'annexió a la qual és sotmès el poble palestí".

"(Aquests fets) constitueixen un intent israelià de destruir la solució de dos estats, un flagrant menyspreu per les resolucions de l'ONU i el dret internacional, i un menyspreu pel consens internacional que rebutja l'activitat d'assentament, que viola el dret internacional i amenaça directament l'establiment d'un Estat palestí", segons l'Autoritat Palestina.