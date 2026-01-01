P.Orient.- L'any tanca a Gaza amb 416 morts per atacs israelians des de l'entrada en vigor de l'alto el foc

Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy
Ja són 71.271 els morts des de l'inici de l'ofensiva israeliana a l'octubre de 2023
MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat del govern de la Franja de Gaza, sota l'autoritat del moviment islamista palestí Hamás, ha informat aquest dijous que ha comptabilitzat la mort de dues persones com a conseqüència d'atacs israelians en les últimes 24 hores, amb el que són 416 els morts des de la declaració de l'alto-el-foc del passat 10 d'octubre.
En el seu últim balanç, el Ministeri constata que els hospitals de l'enclavament han rebut un mort en les últimes hores i el cos d'un altre més recuperat d'entre els enderrocs i mort com a conseqüència d'accions militars israelianes anteriors. Els hospitals de l'enclavament han rebut a més a un ferit.
El Ministeri de Sanitat denuncia que els atacs israelians han ferit a 1.153 persones des del 10 d'octubre i que són 683 els cadàvers recuperats.
En total, des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana sobre Gaza, el 7 d'octubre de 2023, el Ministeri de Sanitat té constància de 71.271 morts i 171.233 ferits.