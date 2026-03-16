Els Vint-i-set descarten modificar l'operació naval 'Aspides' per operar a l'estret d'Ormuz
BRUSSEL·LES, 16 març (EUROPA PRESS) -
L'Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, ha defensat que la guerra a Pròxim Orient "no és la guerra d'Europa", encara que ha avisat que els interessos de la UE "estan directament en joc", especialment per l'impacte del bloqueig de l'estret d'Ormuz en el comerç i el subministrament energètic.
Així ho ha assegurat en una roda de premsa des de Brussel·les després de finalitzar el Consell d'Afers exteriors (CAU) que ha tingut lloc aquest dilluns a la capital comunitària, que ha finalitzat amb la negativa dels 27 ministres d'Exteriors de la UE a expandir a l'estret d'Ormuz el mandat de l'operació naval 'Aspides', creada per impedir atacs dels hutis contra el transport marítim al mar Roig.
"Aquesta no és la guerra d'Europa, però els interessos d'Europa estan directament en joc", ha assegurat la cap de la diplomàcia europea, que ha reivindicat "una solució diplomàtica" atès que "ningú vol entrar activament" en el conflicte i cap país "té interès en una guerra oberta i sense final".
Entre les conseqüències del conflicte, ha recordat que des de l'atac d'Estats Units i Israel a Iran el passat 28 de febrer s'han evacuat a 30.000 ciutadans europeus des de la regió, i també ha assenyalat l'alça dels preus del combustible pel bloqueig de l'estret d'Ormuz, del que "Moscou es beneficia".
Sobre la seva proposta de modificar l'operació naval de la UE 'Aspides' per tractar de mantenir obert l'estret d'Ormuz, Kallas ha detallat que entre els ministres d'Exteriors hi ha "un clar desig de reforçar aquesta operació", però no de canviar el seu mandat més enllà del mar Roig davant del risc que s'incrementin els atacs dels hutis.
"Ampliar aquest mandat per cobrir l'estret d'Ormuz, per anar al nord des de la línia de Mascate, no comptarà amb el vistiplau per part dels Estats membres per fer-ho. Ningú vol entrar activament en aquesta guerra i, per descomptat, tothom està preocupat per quin serà el resultat", ha prosseguit en la seva explicació.