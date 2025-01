Jordània rebutja el pla de Trump sobre la sortida dels desplaçats de Gaza: "Palestina per als palestins"

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern jordà ha rebutjat la iniciativa del president dels Estats Units, Donald Trump, perquè Jordània i Egipte alberguin a més d'un milió i mig de desplaçats de la Franja de Gaza.

"La solució a la qüestió palestina és una solució palestina, Jordània és per als jordans i Palestina és per als palestins", ha resolt el ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safadi, en una declaració publicada per l'agència oficial de notícies del país, Petra.

Trump va confirmar aquest passat dissabte que plantejarà a Egipte i a Jordània la possibilitat que rebin a un milió i mig de desplaçats de la Franja de Gaza per al seu "allotjament" a mig o llarg termini, com a mínim mentre dura la reconstrucció de l'enclavament.

En anteriors ocasions, tots dos països han repudiat aquesta possibilitat per entendre que es tractaria d'una nova 'Nakba', la "catàstrofe" que va representar l'èxode palestí de 1948, i l'eliminació de tota esperança per a la constitució d'una solució de pau de dos Estats junt amb Israel.

Un cop més, el ministre insisteix que la posició del seu país és que "la solució de dos Estats és el camí per aconseguir la pau" i torna a reiterar el "ferm i immutable" rebuig del Govern jordà a qualsevol model de desplaçament a Gaza.

El ministre jordà indica que la prioritat, ara mateix, és la de consolidar l'alto el foc vigent a Gaza per facilitar l'arribada d'ajuda a l'enclavament.

"Estem treballant per organitzar l'arribada ininterrompuda d'ajuda a Gaza, en preparació per a l'inici de les operacions de reconstrucció de l'enclavament", ha conclòs el ministre.