Israel titlla Espanya de "paradís" per a "incitar a la destrucció d'Israel"

Denuncia actes del grup Masar Badil "per celebrar la brutal massacre del 7 d'octubre"

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern israelià ha manifestat la seva "indignació" i "tristesa" en considerar que Espanya s'ha convertit en "un paradís" per a expressar odi contra Israel i incitar a la destrucció d'aquest país, per la celebració d'un acte de l'organització palestina Masar Badil.

"Estem indignats i tristos perquè Espanya s'hagi convertit en el paradís per sembrar odi i incitar a la destrucció d'Israel", ha expressat el Ministeri d'Afers exteriors israelià en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X.

Per a Israel, "és inacceptable que una societat democràtica permeti la glorificació del terrorisme i la celebració dels crims contra la humanitat perpetrats per Hamás".

En concret, Israel ha esmentat la presència a Espanya de l'organització palestina Masar Badil, que considera "vinculada a grups terroristes com el FPLP (Front Popular per a l'Alliberament de Palestina) o Samidun".

Masar Badil "ha triat Madrid per al seu congrés internacional anual i manifestació prevista per avui per celebrar la brutal massacre del 7 d'octubre", ha denunciat Israel.