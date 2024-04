Israel suspèn les activitats educatives i limita el dret de reunió per l'amenaça iraniana

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El Comandament del Front Intern de les Forces Armades israelianes ha publicat aquest dissabte directrius per evitar danys per un possible ataqui iranià contra Israel i entre les mesures hi ha la suspensió de totes les activitats educatives i la limitació a 1.000 persones de les concentracions arreu del país.

El portaveu militar, Daniel Hagari, ha explicat que aquestes mesures són genèriques al país i s'aplicaran a partir de les 11 de dilluns. A les regions frontereres amb Líban i la Franja de Gaza es restringirà encara més el dret de manifestació, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

La majoria dels centres educatius estan tancats per la celebració de la Pasqua jueva, però la mesura s'aplica també als viatges escolars i als campaments, ha explicat Hagari.

Hagari ha ressaltat que les defenses antiaèries d'Israel "estan en alerta" i que "desenes d'avions són ja en el cel" preparats per respondre qualsevol amenaça.

Israel i Estats Units esperen una resposta d'Iran després que la setmana passada Israel bombardegés el Consolat iranià a Damasc causant la mort de 16 persones, inclosos alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària iraniana com el general Mohamad Resa Zahedi.