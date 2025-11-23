Israel mata el 'número 2' de Hezbola en un bombardeig al sud de Beirut

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Les Forces Armades d'Israel han informat aquest diumenge que han matat el 'número 2' del partit-milícia xiïta Hezbola, el seu cap d'Estat Major, Haizam Ali Tabatabai, en un bombardeig en un barri del sud de Beirut en l'atac de major importància des que fa un any va entrar en vigor l'alto-el-foc entre Israel i la milícia libanesa.
"Avui, 23 de novembre de 2025, les FDI (Forces de Defensa d'Israel) sota la direcció de la Intel·ligència Militar i a través de la Força Aèria han eliminat al terrorista Haizam Ali Trbatabai, el cap 'de facto' de l'Estat Major de Hezbola", explica un comunicat militar israelià.
De moment, el Ministeri de Salut de Líban ha confirmat almenys 5 morts i 28 ferits, sense donar detalls sobre la seva identitat, mentre l'Exèrcit libanès ha acordonat la zona: dos pisos d'un edifici residencial al barri Haret Hreik.
Una de les primeres reaccions de Hezbola ha procedit del vice-president del seu politburó, Mahmud Qamati, un dels primers a arribar al lloc. Qamati ha confirmat que "una destacada figura prominent de la resistència (contra Israel) ha estat atacada", també sense estendre's sobre la seva identitat, i ha avisat que Israel "ha creuat una línia vermella".
L'anunci israelià té lloc després que l'Exèrcit d'Israel llancés un "atac de precisió" contra un individu que va identificar en un primer moment com un integrant "clau" de les milícies de Hezbola al sud de Beirut, en el seu primer bombardeig en mesos contra la capital de Líban. Mitjos libanesos apunten a que va haver fins a sis impactes de projectils en el lloc.
Tabatabai és considerat la mà dreta de l'actual secretari general de l'organització, Naim Qassem, que al seu torn va assumir el càrrec després de la mort del seu predecessor, Hasan Nasrala, mort per un atac israelià al setembre de l'any passat. Tabatabai ocupava un alt càrrec militar dins del partit i havia servit en funcions militars a Síria i Iemen quan exercia com a comandant de la unitat d'elit de Hezbola, Raduan.
El seu nom figura en la llista dels més buscats d'Estats Units, amb una recompensa de cinc milions de dòlars per informació que condueixi a la seva captura.
Les Forces Armades israelianes asseguren que es va unir a Hezbola en la dècada de 1980 i que, durant l'última escalada bèl·lica entre Israel i Hezbola, Tabatabai "va ser el líder 'de facto' de la lluita contra Israel". Una vegada signat l'alto-el-foc "va ser nomenat cap de l'Estat Major de Hezbola" per "dirigir la reconstrucció de l'organització".
"Estava al comandament de la majoria de les unitats de Hezbola i treballava dur per recuperar la seva preparació per a la guerra amb Isarel", segons el comunicat militar israelià.
Beirut ha quedat relativament al marge dels atacs israelians des de l'alto-el-foc pactat amb el partit-milícia xiïta fa un any. No obstant això, Israel ha continuat atacant el sud de Líban amb assiduïtat en atacs que ha justificat com a operacions per impedir la reconstrucció de les posicions de les milícies de Hezbola a la zona.
CONDEMNA DE LÍBAN
El Govern libanès ha condemnat constantment aquestes operacions i exigit a l'Exèrcit israelià que permeti a les forces libaneses que garanteixin la seguretat a la zona.
Precisament el president libanès, Joseph Aoun, ha dit que aquest atac "constitueix una prova més que Israel ignora les reiterades crides perquè cessi la seva agressió contra Líban".
Israel "es nega a aplicar les resolucions internacionals, així com totes les mesures i iniciatives destinades a posar fi a l'escalada i restablir l'estabilitat, no només a Líban, sinó a tota la regió", ha denunciat el cap de l'Estat libanès.
"Líban, que porta gairebé un any complint amb el cessament de les hostilitats (...), ha renovat la seva crida a la comunitat internacional perquè assumeixi les seves responsabilitats i intervingui amb fermesa i serietat per posar fi a l'agressió contra Líban i el seu poble, evitar qualsevol escalada que pugui reavivar les tensions a la regió i evitar un major vessament de sang", ha afegit.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit: "Seguirem actuant amb totes les nostres forces contra Hezbola i impedirem que torni a representar una amenaça per als nostres ciutadans"; "igual que a Gaza, on Hamas segueix violant l'alto-el-foc i estem responent amb força. La seguretat d'Israel no està subjecta a l'aprovació de cap part del món. La responsabilitat és sol nostra i l'assumim".
També el ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha avisat que "a qualsevol que aixequi la mà contra Israel se li tallarà la mà" i que, amb el primer ministre israelià, l'Exèrcit "continuarà exercint una política de força màxima a Líban i en qualsevol altre lloc".