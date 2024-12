Israel mata cinc reporters de la cadena Al Quds en un atac davant d'un hospital a Gaza

L'Exèrcit israelià diu que eren membres de Gihad Islàmica que "es feien passar per periodistes" a la Franja

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

Com a mínim cinc reporters de la cadena de televisió Al Quds, vinculada al Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), han mort en un bombardeig perpetrat la matinada d'aquest dijous per l'Exèrcit d'Israel davant de l'hospital d'Al Auda, situat al campament de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

El propi canal ha confirmat a través del seu perfil al canal de Telegram la defunció de Faisal abu al Qumsan, Auman al Yadi, Ibrahim Seij Alí, Fadi Hasuna i Mauhmad al Lada, en un atac contra el vehicle "de transmissió externa en el campament de Nuseirat, mentre complien amb el seu deure periodístic i humanitari".

"Aquest crim sionista se sumeixi a la sèrie de crims de l'ocupació contra periodistes i a la guerra d'extermini contra el nostre lluitador poble palestí. I nosaltres al canal Al Quds, mentre plorem la pèrdua (...), afirmem que continuem amb el nostre missatge mediàtic de resistència", resa un comunicat.

Després d'això, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han indicat que els seus caces han dut a terme durant la nit un "atac selectiu" contra "un vehicle en el qual es trobava un esquadró de l'organització terrorista Gihad Islàmica".

Posteriorment, les FDI han afirmat que els cinc eren membres de Gihad Islàmica que "es feien passar per periodistes", vinculant quatre d'ells amb activitats de "propaganda" i un altre amb tasques de "seguretat" a l'àrea de Nuseirat.

"La informació sobre la qual es pot determinar que eren operatius de Gihad Islàmica que operaven sota la cobertura del periodisme deriva de diverses fonts d'Intel·ligència, inclosa una llista de membres de Gihad Islàmica confiscada per les forces israelianes durant les seves activitats a Gaza", ha argumentat.

D'aquesta forma, ha afirmat que aquestes informacions "vinculen clarament" "quatre dels terroristes eliminats amb l'organització terrorista Gihad Islàmica", abans d'argumentar que va donar passos per "reduir la possibilitat de danyar civils", enmig de les denúncies per l'enorme destrucció i l'elevat nombre de morts pels atacs israelians.

CONDEMNES A L'ASSASSINAT DELS REPORTERS

Per la seva banda, l'oficina de premsa de les autoritats gazianes, controlades per Hamàs, han condemnat "l'assassinat de cinc periodistes quan duien a terme la seva tasca" i ha reclamat els organismes de premsa internacionals que "condemnin els crims sistemàtics contra els periodistes i treballadors de mitjans palestins a Gaza".

"Fem totalment responsables d'aquest brutal crim l'ocupació israeliana, l'Administració nord-americana i els països que participen en el genocidi, inclosos Regne Unit, Alemanya i França", ha dit en el seu compte en Telegram, on ha elevat a 201 els reporters morts des de l'inici de l'ofensiva contra Gaza.

Així, ha reclamat l'obertura de processos a nivell internacional contra responsables israelians pels seus "crims" i ha sol·licitat "pressió efectiva" per "detenir el genocidi, protegir als periodistes i professionals dels mitjans en Palestina en general i a Gaza en particular i posar fi als assassinats contra ells".

A les condemnes s'ha sumat el Sindicat de Periodistes de Palestina, que ha ressaltat en un comunicat publicat en el seu compte a la xarxa social Facebook que "aquest crim és part d'una sèrie d'assalts israelians contra periodistes palestins" amb l'objectiu de "silenciar la veritat" i "limitar la llibertat d'expressió".

L'organisme, que ha xifrat en "més de 190" els periodistes i professionals dels mitjans morts des de l'inici de l'ofensiva, ha argüit que aquesta xifra "revela un atac sistemàtic" contra els reporters que equival "a un crim de guerra", a la vegada que ha reclamat a la comunitat internacional que doni "protecció urgent" als periodistes palestins.

D'aquesta forma, ha sol·licitat "passos concrets per aturar aquests crims" i ha reiterat que "el periodisme palestí seguirà duent a terme la seva missió amb determinació, malgrat els continus intents de l'ocupació de detenir-lo o amenaçar-lo". "La sang dels màrtirs serà un far que il·lumini el camí a la llibertat i la justícia i els seus sacrificis no seran en va", ha resolt.

L'Exèrcit d'Israel va llençar la seva ofensiva contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre de 2023 per Hamàs i altres faccions palestines, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats, segons els balanços facilitats pel Govern israelià.

L'ofensiva israeliana deixa ja prop de 45.400 palestins morts en l'enclavament, segons les autoritats gazianes, mentre que al voltant de 810 palestins han mort a mans de les forces d'Israel i en atacs perpetrats per colons des de llavors a Cisjordània i Jerusalem Est.