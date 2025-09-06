Israel insta els ciutadans de la ciutat de Gaza a marxar a una "zona humanitària" al sud de la Franja

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat aquest dissabte l'establiment d'una "zona humanitària" al sud de la Franja de Gaza, a la ciutat de Khan Yunis, amb vista a la futura "expansió" de les operacions militars a la capital gaziana.
El govern de Benjamin Netanyahu s'ha marcat com a objectiu la conquesta definitiva de la ciutat de Gaza i, un dia després del simbòlic bombardeig d'un edifici en aquesta localitat, les FDI han tornat a cridar a l'evacuació de la població local.
Així, han informat d'una nova zona en la qual hi hauria hospitals de campanya, plantes dessalinitzadores, menjar i medicines, segons el relat oficial, que desoeix les crides de les organitzacions defensores dels drets humans quant als desplaçaments forçats i a la supervisió imparcial de qualsevol mena d'ajuda.
"El desplegament humanitari a la zona seguirà en cooperació amb l'ONU i altres organitzacions internacionals, alhora que s'expandeix l'operació terrestre", ha afirmat l'exèrcit en el missatge difós aquest dissabte.