Israel i Hamas aconsegueixen un acord per a un alto el foc a Gaza i l'alliberament d'ostatges

MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre i titular d'Exteriors de Qatar, el xeic Mohamed Abdulrahmán al Thani, ha confirmat aquest dimecres que el Govern d'Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han arribat a un acord per a un alto el foc a la Franja de Gaza i l'alliberament d'ostatges segrestats pel grup palestí.

L'anunci arriba poques hores després que el president electe d'Estats Units, Donald Trump, ho hagi avançat a les seves xarxes socials. "Tenim un acord per als ostatges a Pròxim Orient. Serà anunciat en breu", ha manifestat el futur inquilí de la Casa Blanca sense que hi hagués encara confirmació oficial.

Els contactes s'havien accelerat en els últims dies i mediadors clau com Estats Units o Qatar ja havien confirmat un acostament. El ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Saar, ha anunciat poc abans de l'anunci final que escurçava la seva gira amb Europa per participar a les deliberacions i votacions de l'Executiu.

Més de 46.700 persones han mort a Gaza com a conseqüència de l'ofensiva militar llançada per les forces israelianes després dels atemptats perpetrats per Hamás el 7 d'octubre de 2023. Unes 240 persones van ser segrestades en aquests atacs, de les quals prop de cent romandrien encara a la Franja.