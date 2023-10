Israel expandeix la seva incursió a Gaza enmig dels seus bombardejos més intensos sobre l'enclavament

L'Exèrcit israelià confirma almenys 450 atacs aeris en les últimes 24 hores

La comunicació queda restaurada parcialment a la Franja després d'un dia d'apagada



MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

Israel ha aprofundit en la seva incursió en el nord de Gaza durant una nit dominada pels bombardejos més intensos que es recorden des de l'esclat del conflicte amb Hamás el 7 d'octubre; una onada d'atacs aeris que han aconseguit, segons l'Exèrcit, "450 objectius" del moviment islamista palestí i les seves milícies.

Els militars israelians han consolidat posicions uns dos quilòmetres a l'interior del nord de la Franja, on un soldat ha resultat ferit greu per l'explosió d'un artefacte explosiu de fabricació casolana i un altre ha resultat "ferit de consideració durant una trobada amb milícies palestines", d'acord amb la informació proporcionada per l'Exèrcit israelià.

"Les Forces de Defensa d'Israel", va anunciar a primera hora d'aquesta passada matinada el principal portaveu militar israelià, el vicealmirall Daniel Hagari, "està expandint les seves operacions, i hem començat la següent fase de la guerra contra Hamas a Gaza per terra, mar i aire".

Hagari ha aprofitat per instar "encara amb més urgència" a la població del nord i Ciutat de Gaza al fet que escapin cap al sud de l'enclavament davant la futura intensificació de les operacions; un procediment criticat per Nacions Unides i ONG que ho entenen com una maniobra il·legal de desplaçament forçat.

Mentre la infanteria s'endinsava a Gaza, avions de combat israelians han atacat "casernes d'Hamás, posats d'observació i posicions de llançament de projectils antitanque" mentre l'Exèrcit israelià publicava els noms de 55 responsables de Hamas que, segons els militars hebreus, ja han estat "neutralitzats" des de l'inici de l'operació.

En el corresponent al balanç de víctimes fins a aquesta passada nit, el Ministeri de Salut de Gaza, sota control de Hamas, estima el nombre de morts en 7.326, entre ells 3.038 nens, 1.726 dones i 414 ancians, a més de 18.967 ferits i una trentena d'hospitals fora de servei. Israel manté la seva xifra de morts per la massacre de les milícies palestines en el sud d'Israel i els atacs amb coets del 7 d'octubre i dies següents en uns 1.400, entre ells 310 militars, i estima uns 230 ostatges.

TORNADA DE LES COMUNICACIONS

Després de 24 hores d'incomunicació, l'operadora palestina Paltel ha confirmat en el seu compte de X que Internet torna a estar a poc a poc disponible a la Franja de Gaza.

"Ens complau anunciar que els serveis de telecomunicacions (fixos, mòbils i Internet) a la Franja de Gaza, interromputs el divendres 27 d'octubre de 2023 a causa de l'agressió en curs, s'estan restablint gradualment", ha fet saber l'operadora.

"Els nostres equips tècnics estan abordant diligentment els danys a la infraestructura de la xarxa interna en condicions difícils. Que Déu els protegeixi a tots i al nostre país", afegeix l'operadora.

No obstant això, per a l'agència de Nacions Unides per als refugiats palestins, el tall del divendres ha estat la gota que ha satisfet el got: l'organització ha informat aquest diumenge que milers de persones han saquejat en les últimes hores els seus magatzems i centres de distribució al centre i el sud de la Franja de Gaza per fer-se amb farina i elements bàsics de supervivència.

"Estem davant un senyal preocupant que l'ordre cívic ha comenzzado a trencar-se", ha avisat el director d'Assumptes de la UNRWA a Gaza, Thomas White, en un comunicat publicat a la pàgina web de l'agència.

"La gent està aterrorizada, frustrada i desesperada. La tensió i la por han empitjorat pels corts en les línies de telèfon i Internet. Creuen que han estat abandonats la seva sort", ha avisat el coordinador abans de confirmar que un dels magatzems saquejats, en Deir al Balá, servia d'allotjament de l'escassa ajuda humanitària que ha arribat des d'Egipte en els últims dies.

TENSIONS ENTRE EL GABINET DE GUERRA ISRAELIANA I ELS SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA

Les últimes hores també s'han vist caracteritzades per un encontronazo entre el gabinet de guerra que presideix el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i els seus serveis de seguretat i Intel·ligència arran d'un comentari formulat ahir pel mandatari, qui va assegurar que la informació que li van proporcionar abans de l'atac de Hamas era que la situació a la Franja estava controlada.

"Tots els serveis de seguretat, entre ells el cap dels Serveis d'Intel·ligència Militar, així com la Prefectura del Shin Bet (el servei d'intel·ligència nacional) eren de l'opinió que Hamás estava continguda i volia arribar a un acord", va fer saber Netanyahu a última hora del dissabte, en la seva primera roda de premsa des del començament del conflicte.

El primer ministre va repetir, informa el 'Jerusalem Post', aquesta declaració en un missatge en el seu compte de X, posteriorment esborrat.

El líder opositor israelià, Yair Lapid, que està fora d'aquest govern de concentració, va interpretar aquestes declaracions com una vetllada acusació d'incompetència a les forces de seguretat israelianes. "Netanyahu ha creuat una línia vermella. Mentre l'Exèrcit lluita amb valor contra Hamás, està intentant tirar-los la culpa en lloc de traslladar el seu suport", va lamentar en un missatge a les seves xarxes socials.

Fins i tot el seu soci al "govern de guerra", Benny Gantz, ha demanat a Netanyahu que es "retracti de les seves paraules". "Quan estem en guerra, els dirigents han de mostrar responsabilitat, decidir fer el correcte i enfortir les forces de la manera que puguin per realitzar el que els exigim. Qualsevol altra acció o declaració perjudica la capacitat de resistència i la força del poble", ha fet saber.

Tot això ha portat a Netanyahu a disculpar-se públicament aquest diumenge a través d'un comunicat: "Vaig cometre un error. Després de la roda de premsa vaig dir coses que no haurien d'haver-se dit i demano disculpes. Dono tot el meu suport a tots els caps de seguretat. Suport al Cap d'Estat Major, als comandants de les FDI i als soldats en el front que lluiten per la nostra llar. Junts vencerem".