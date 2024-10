Israel executa nous bombardejos contra la capital del Líban, Beirut

Un dels atacs hauria assolit l'oficina de premsa d'Hezbolà al sud de la ciutat

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha executat aquest dijous nous bombardejos contra la capital del Líban, Beirut; atacs que han assolit tres punts situats als barris al sud de la ciutat, principal objectiu dels atacs israelians durant les últimes setmanes, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes.

L'agència estatal libanesa de notícies, NNA, ha indicat que avions israelians han atacat la zona, amb Haret Hreik com a principal objectiu. Segons les informacions recollides per Al Rajar, vinculada al partit-milícia xiïta Hezbolà, la seu de la seva oficina de premsa ha estat atacada en un dels bombardejos.

Les FDI, que no ha desvetllat possibles víctimes, sí han confirmat com a objectius de l'atac l'oficina de comunicació d'Hezbolà i també la "caserna general" dels seus serveis d'Intel·ligència en la capital libanesa, des de la qual es recopilaria informació "estratègica" per a perpetrar després atacs sobre Israel.

Més tard, les pròpies FDI han brindat més detalls sobre aquest atac, asseverant que en la planificació de l'ofensiva s'han pres totes les mesures necessàries, inclòs "armament precís i observacions aèries", per a "reduir el dany als qui no estaven involucrats" en les activitats d'Hezbolà.

"L'organització terrorista Hezbolà situa els seus centres de producció i mitjans de guerra sota edificis residencials en el cor de Beirut i posa en perill a la població de la zona", ha reblat l'Exèrcit d'Israel en una afirmació que va en la línia de l'argumentari del Govern, que acusa la milícia d'usar als libanesos com a "escuts humans".

Els atacs arriben enmig de la intensificació dels bombardejos contra el país des de fa més de dues setmanes i després de l'inici el dimarts de la invasió del país, després de més d'onze mesos de combats amb Hezbolà al fil dels atacs perpetrats el 7 d'octubre de 2023 per grups palestins contra Israel.