Israel duu a terme un "atac selectiu" en el sud de Beirut contra un alt comandant d'Hezbolá

L'Exèrcit israelià ha anunciat aquest dimarts que ha dut a terme un "atac selectiu" a Beirut contra un alt comandant del partit milícia xiïta Hezbolá, que seria responsable de la mort de dotze civils drusos israelians en la localitat de Majdal Shams, en els Alts del Golan sirians ocupats per Israel.

L'atac israelià s'ha registrat en un edifici residencial situat en una zona a prop d'un hospital al barri d'Haret Hreik, al sud de Beirut. Si bé no hi ha xifres oficials, fonts citades pel diari libanès 'L'Orient li Jour' confirmen diversos ferits.

L'objectiu de l'atac seria el comandant d'Hezbolá Fuad Shukr, un alt assessor del líder d'Hezbolá, Hasán Nasralá, i el principal responsable de les operacions militars del grup a Líban, segons ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

Dotze civils drusos israelians, la majoria menors d'edat, van morir el diumenge en Majdal Shams, en els Alts del Golán sirians ocupats per Israel, per l'impacte del que segons Israel era un coet iranià llançat per Hezbolá des del Líban. Hezbolá, no obstant això, nega qualsevol implicació i atribueix l'ocorregut a un projectil antiaeri d'intercepció israeliana.

Poc després de l'anunci de l'Exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Yoav Gallant, ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa social X que el partit-milícia xiïta libanès Hezbolá "ha creuat una línia vermella".