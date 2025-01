Israel diu que atacarà Gaza "amb una força inèdita" si no alliberen els ostatges

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha advertit aquest dimecres que atacaran al Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) a Gaza "amb una força inèdita" si no són alliberats els aproximadament cent ostatges que mantenen segrestats des de fa ja 14 mesos i no cessa el llançament de coets contra territori israelià.

"Si Hamás no permet aviat l'alliberament dels ostatges israelians de Gaza, malgrat la voluntat d'Israel de realitzar concessions d'abast d'acord amb els principis delineats pel president d'Estats Units, i segueix disparant contra les comunitats israelianes, rebrà cops amb una força inèdita a Gaza des de fa molt temps", ha apuntat, segons recull el diari israelià 'The Times of Israel'.

Katz ha visitat aquest dimecres la ciutat de Netivot, al sud d'Israel, contra la qual les milícies palestines van llançar dos coets durant la nit. Els projectils no han causat danys personals ni materials.

"Les FDI (Forces de Defensa d'Israel) intensificaran les seves activitats contra els nius terroristes de Gaza fins a l'alliberament dels ostatges i l'eliminació de Hamás", ha advertit.

Per això, insta els gazatís a "alçar-se contra l'organització assassina Hamás, que us utilitza com a escuts humans, i aconseguir l'alliberament dels ostatges per evitar el patiment i posar fi a la guerra".