P.Orient.- Israel considera "nova frontera" la línia provisional d'alto-el-foc a Gaza

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'Exèrcit d'Israel, el general Eyal Zamir, ha definit com a "nova frontera" l'anomenada 'Línia Groga' (que delimita les posicions avançades dels militars israelians dins de Gaza), enlloc del caràcter provisional que en principi hauria de tenir aquesta avantguarda.
"La Línia Groga és una nova frontera, un front avançat tant ofensiu com defensiu per a les nostres comunitats", ha dit aquest diumenge durant una visita a les posicions israelianes a Beit Hanun i Yabalia, i en comentaris recollits per la pàgina de l'Exèrcit.
Ho ha dit hores després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, declarés davant del canceller alemany, Friedrich Merz, el proper començament de la fase 2 de l'alto-el-foc amb Hamas i que contempla la retirada gradual de les forces israelianes.
Israel condiciona aquesta retirada al desarmament de Hamas i la seva sortida del poder, mentre que el moviment palestí exigeix una retirada abans de parlar d'un lliurament d'armes que, en principi, no està disposat a acceptar.
També queda pendent establir un altre aspecte clau d'aquesta segona fase: constituir una força internacional d'estabilització a Gaza.