Israel confirma per primera vegada que té una unitat d'artilleria al Líban

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Les Forces Armades israelianes han confirmat aquest diumenge, i per primera vegada des de l'inici de la invasió del Líban, la presència d'una unitat d'artilleria en sòl libanès.

El 411º Batalló del 282º Regiment d'Artilleria de les Forces Armades israelianes ha creuat la frontera amb obusos M-109 autopropulsats per bombardejar posicions de Hezbolá al sud del Líban, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

Des del 30 de setembre que va començar la incursió terrestre en sòl libanès, el 282º Regiment ha bombardejat milers d'objectius de Hezbolá al sud de Líban, inclosos magatzems d'armes, centres de comandament i llançadores de coets, i ha matat centenars de membres del grup, segons el text militar.