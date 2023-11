Israel confirma l'inici del quart intercanvi de presoners

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de les Forces Armades israelianes, Daniel Hagari, ha confirmat aquest dilluns a la nit que el quart intercanvi de presoners està "en marxa".

Quant a la pròrroga de la treva dos dies més, fins dimecres, Hagari ha dit que "no és definitiva". "Estem treballant amb mediadors sense parar. Res és definitiu fins que passa realment. Les coses avancen avui també, però cal tenir paciència", ha afirmat Hagari, segons recull el diari 'The Times of Israel' en la seva edició digital.

Mentrestant, Hamás ha publicat a Telegram el llistat de 30 presos palestins que seran alliberats aquest dilluns a canvi dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza: hi ha tres dones palestines i diversos menors de Jerusalem, Ramallah, Jenín, Hebron i Nabulus.

Hagari, el portaveu israelià, ha criticat en la seva compareixença els vídeos publicats per Hamás amb imatges de l'entrega d'ostatges a personal del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR). "Ni tan sols les desenes de vídeos de terroristes acomiadant-se amb la mà poden ocultar la brutalitat de Hamás", ha dit.

Igualment s'ha referit a la situació de la família Bibas, qui hauria estat lliurada per Hamás a un altre grup armat. Hagari ha subratllat que la responsabilitat segueix sent de Hamás.

L'Exèrcit israelià havia alertat prèviament que Yarden, Shiri i Kfir Bibas va ser lliurada a una altra milícia palestina i que està retinguda a Jan Yunis, en el sud de la Franja de Gaza.

Sobre Elma Avraham, de 84 anys, alliberada en estat crític diumenge per les milícies palestines, Hagari ha destacat que va ser traslladada urgentment a un hospital. "Elma té 84 anys. És mare, àvia i besàvia", ha ressaltat.

"Elma va ser presa com a ostatge durant la massacre de 'Hamás del 7 d'octubre. Va ser arrossegada a Gaza en la part posterior d'una motocicleta. Ha estat 51 dies i nits captiva de Hamás. La tenien en condicions dures, li van negar la medicació vital que necessitava i no va ser visitada per la Creu Roja", ha explicat.

"Quan va ser alliberada estava en estat crític. Elma ens recorda quin és la nostra missió. Ara és a casa i atesa però, qui atén els altres ostatges que són a Gaza?", ha afegit. "Hi ha més de 150 dels nostres ostatges --homes, dones, nens, nadons--. Qui s'ocupa d'ells? Qui reté un nadó de 10 mesos, Kfir Bibas?", ha retret.

Per això, ha emplaçat les organitzacions internacionals, en particular al CICR, a "utilitzar les eines al seu abast per accedir als nostres ostatges, garantir que estan rebent l'atenció sanitària que necessiten".