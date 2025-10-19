P.Orient.- Israel bombardeja el sud de Gaza després de denunciar un atac d'Hamás contra els seus militars en Rafah

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha llançat una sèrie de bombardejos contra ciutat de Rafah, en el sud de la Franja de Gaza, després d'un presumpte atac de Hamás contra una unitat d'enginyers i el seu reforç militar, segons han informat fonts de seguretat a diversos mitjans israelians.
A l'espera que les Forces de Defensa d'Israel i Hamás facin un comunicat oficial, fonts militars han confirmat al portal israelià Walla i al diari 'Times of Israel' atacs aeris i terrestres a Rafah en resposta a un assalt contra una excavadora militar israeliana encarregada de destruir túnels de l'organització islamista.
Una unitat d'infanteria va acudir a la zona de l'incident, on va protagonitzar un breu enfrontament a tirs contra els agressors, de moment sense víctimes confirmades.
Fonts del moviment islamista palestí, per contra, han denunciat davant del diari 'Filastín', proper al moviment, almenys tres incursions militars als afores de l'est de la ciutat per escortar a la milícia dirigida per Yasser Abu Shabab, col·laboradors israelians que ara mateix estan sent objecte d'una campanya de persecució per part de la policia interna d'Hamás.
D'altra banda, fonts militars israelianes han informat al canal 12 de la televisió israeliana que dos presumptes milicians de Hamás han mort per trets de l'Exèrcit després de creuar la "línia groga" que delimita les posicions israelianes després de l'acord d'alto-el-foc que va entrar en vigor la setmana passada.