Israel avisa que ampliarà la campanya contra Hezbolá després dels atacs a Síria

MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, ha advertit que ampliaran la seva campanya militar contra el partit milícia Hezbolá "allà on sigui que operi" i ha enumerat ciutats com Beirut i Damasc, en una possible al·lusió als atacs israelians de la passada nit contra posicions d'aquest grup xiïta a Sira.

"Israel està passant de defensar-se a perseguir a Hezbolá. Arribarem allà on sigui que operi aquesta organització, a Beirut, Damasc i llocs més llunyans", ha advertit Gallant a una base de l'Exèrcit a la ciutat de Safed (nord), recullen mitjans israelians.

Gallant ha assegurat que el "responsable" dels "greus danys" que ha sofert Líban al llarg de tot aquest temps de conflicte amb Israel és Hezbolá i el seu secretari general, Hasán Nasralá. "Exigirem un preu per qualsevol acció que surti de Líban. On necessitem actuar, hi serèm", ha dit.

La nit passada, almenys 42 persones entre militars sirians i efectius d'Hezbolá han mort a conseqüència d'un atac atribuït a Israel prop d'Alep, al nord-oest de Síria, que tenia com a objectiu un magatzem de míssils del partit milícia xiïta libanès i un centre d'entrenament a l'àrea de Jibrin.

Hezbolá ha confirmat aquest divendres la mort de sis dels seus homes, entre ells un dels principals responsables de la seva divisió d'artilleria, mort en un atac aeri al sud de Líban, però no ha donat detalls, més enllà de la identitats, sobre les circumstàncies i el lloc on han mort els altres cinc.

Amb aquestes morts són 263 els combatents d'Hezbolá que han mort des que es van reprendre els enfrontaments contra les forces israelianes arran de l'operació militar sobre la Franja de Gaza en resposta als atacs de Hamás del 7 d'octubre de 2023.