Israel atribueix el bombardeig sobre l'hospital d'Al Ahli a un míssil fallit de Yihad Islàmica

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han assegurat aquest dimarts que l'explosió a l'hospital d'Al Ahli, situat en el nord de la Franja de Gaza, ha estat provocada per una míssil fallit llançat per la Yihad Islàmica, organització terrorista que va secundar l'ofensiva de Hamas contra Israel del passat 7 d'octubre.

"Segons l'anàlisi dels sistemes operatius de les FDI, es van llançar coets enemics cap a Israel, que van passar per les rodalies de l'hospital, quan va ser colpejat", ha informat l'Exèrcit israelià en un comunicat en el qual assegura que "diverses fonts" d'Intel·ligència atribueixen l'autoria a Yihad Islàmica.

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han informat hores abans de la mort d'almenys 500 persones després d'un atac israelià contra l'esmentat hospital d'Al Ahli. L'OMS ha denunciat que el centre seguia operatiu i en ell es refugiaven ferits, personal sanitari i desplaçats interns.

Hamas va llançar el passat 7 d'octubre un atac per aire i terra contra Israel que va deixar almenys 1.400 morts i va aprofitar per prendre com a ostatges a unes 200 persones. Yihad Islàmica va recolzar l'ofensiva de la milícia palestina. Israel va anunciar poc més tard una operació en resposta a l'ocorregut.