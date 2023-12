Israel ataca l'últim dia "més de 100 objectius terroristes" de Hamás a Gaza

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha dit aquest dimarts que les últimes 24 hores ha atacat "més de 100 objectius terroristes" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) a la Franja de Gaza, en l'ofensiva després dels atacs del 7 d'octubre pel grup islamista palestí.

Ha especificat que "desenes d'avions de guerra van atacar més de 100 objectius terroristes de Hamás", inclosos "túnels", "infraestructures terroristes" i "instal·lacions militars utilitzades per l'organització per atacar els membres de les Forces de Defensa d'Israel (FDI)".

"Els combatents de les FDI que maniobren en el territori de la Franja de Gaza, en cooperació amb la Força Aèria i l'Armada, segueixen atacant molts objectius terroristes, cèl·lules terroristes i instal·lacions militars utilitzades per organitzacions terroristes", ha dit.

Els militars han "eliminat" a més un grup de "terroristes" que va intentar col·locar un artefacte explosiu prop d'un carro de combat a Yabalia, situada en el nord de la Franja i que acull el major campament de refugiats de l'enclavament palestí.

L'Exèrcit israelià ha destacat que les seves forces "van eliminar" més de 10 terroristes en un enfrontament a Jan Yunis (sud), on també va ser bombardejat un edifici on hi havia "un esquadró de terroristes de Hamás" en què "hi havia emmagatzemades moltes armes".

També van localitzar a Daraj Tupá, en el nord de la Franja, una "seu militar" de Yihad Islàmica on es van trobar "armes", "explosius", "municions", "documents d'Intel·ligència" i "equipament militar de l'organització".

L'Exèrcit va llançar una ofensiva contra l'enclavament palestí després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamás, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats gazatís, controlades pel grup islamista, han xifrat en més de 20.600 els palestins morts, als quals se sumen més de 280 morts per l'Exèrcit israelià i per atacs de colons a Cisjordània i Jerusalem est.