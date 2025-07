Camions amb ajuda comencen a sortir de la banda egípcia de Rafah

Jordània hi envia 60 camions amb aliments coordinada amb PMA i WCK

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat a primera hora de diumenge l'inici de "pauses humanitàries" de 10.00 a la Franja de Gaza per facilitar l'entrega d'ajuda i ha establert "rutes segures permanents" per permetre el moviment d'organitzacions humanitàries sobre el terreny en franges horàries pautades.

"D'acord amb les directives del graó polític i com a part de l'esforç continu de les Forces de Defensa d'Israel (FDI), a través del seu Centre d'Ajuda Humanitària, per augmentar l'abast de l'ajuda humanitària que entra a la Franja de Gaza, a partir d'avui, s'iniciarà un alto el foc tàctic local de l'activitat militar, per atendre les necessitats humanitàries, de 10.00 a 20.00", ha anunciat l'exèrcit a través d'X.

En la mateixa publicació, ha aclarit que aquesta aturada s'iniciarà "cada dia fins a un altre avís" a zones on les FDI "no operin", com Al-Mawasi, Deir al-Balah i la ciutat de Gaza.

"Aquesta decisió s'ha coordinat amb l'ONU i organitzacions internacionals després de converses sobre aquest assumpte", i s'han definit "rutes segures permanents, de 06.00 a 23.00".

L'objectiu d'aquesta mesura no és un altre que garantir "el moviment segur" dels combois humanitaris de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals d'ajuda, perquè pugui "entrar i distribuir aliments i medicaments" a la població de tot l'enclavament.

"Les FDI continuaran donant suport a l'esforç humanitari sobre el terreny, juntament amb les maniobres i l'activitat ofensiva contínues contra les organitzacions terroristes a la Franja de Gaza, per protegir els ciutadans de l'Estat d'Israel. Les FDI estan preparades per ampliar l'abast de l'operació segons sigui necessari", diu el comunicat militar.

ISAAC HERZOG

El president del país, Isaac Herzog, ha aplaudit les "importants" mesures de les forces armades i ha instat l'ONU i les ONG internacionals a col·laborar amb l'administració israeliana als territoris palestins ocupats --COGAT-- i que compleixin "amb la seva part i garanteixin que l'ajuda arribi sense demora als que la necessiten".

"És inacceptable que l'ajuda entrgada a Gaza continuï sense distribuir-se o sigui interceptada per Hamas, fins i tot mentre acusen falsament Israel de bloquejar-la", ha afegit Herzog, insistint en els esforços del Govern israelià, que està fent "tot el possible" per "enfortir i modernitzar la resposta humanitària a Gaza".

Aquest anunci arriba després que el mateix exèrcit comuniqués dissabte un nou pla d'ajuda per a Gaza que contempla els llançaments aeris que havia avançat divendres i que ha començat la matinada de diumenge, acompanyats de missions d'assistència per garantir l'entrada de combois humanitaris de l'ONU i "pauses humanitàries" a les zones d'entrega.

És una mesura sorgida després d'una onada de crítiques internacionals contra la situació humanitària a Gaza i que autoritats de l'enclavament elevessin a més de 120 els palestins morts per fam o desnutrició des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

La decisió de "l'estament polític" israelià ve donada, segons el comunicat, per "refutar les acusacions" que el Govern del país està executant una política de fam deliberada, segons els militars, que avisen l'ONU i les ONG internacionals que ara està en les seves mans impedir que les milícies del moviment islamista palestí Hamas, l'autoritat de la Franja, es facin amb aquests carregaments.

De fet, poc després de l'anunci de les autoritats israelianes, desenes de camions amb "grans tones" d'ajuda humanitària han començat a desplaçar-se des de banda egípcia de Rafah cap a l'encreuament de Kerem Shalom, al sud de l'enclavament palestí, "preparant-se per a la seva entrada a la Franja", segons la cadena de televisió egípcia Al Qahera.

JORDÀNIA

Jordània ha informat de l'enviament d'un comboi humanitari de 60 camions amb subministraments alimentaris essencials, en coordinació amb el Programa Mundial d'Aliments (PMA) i l'ONG World Central Kitchen, del xef espanyol José Andrés.

L'agència de notícies jordana Petra ha dit que s'espera que a aquest comboi el segueixin enviaments addicionals els pròxims dies.