Israel anuncia la mort d'un comandant de Hezbolá enmig d'una onada de coets des de Líban

Una resposta de la milícia amb més de 50 projectils deixa almenys 1 mort i 8 ferits a Israel

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte la mort d'un comandant de les milícies d'Hezbolá durant una operació en el sud de Líban, al mateix temps que ha confirmat l'activació de la seva defensa aèria davant del llançament de més de mig centenar de coets des de territori libanès durant les últimes hores.

"Aproximadament 55 projectils van ser llançats per Hezbolá cap a Haifa i el nord d'Israel aquest matí, la qual cosa va provocar que centenars de milers d'israelians comencessin a fugir a la recerca de refugi", ha dit l'Exèrcit israelià en un comunicat.

Almenys una persona ha mort i vuit han resultat ferides a les zones de Galilea Occidental i Haifa, d'acord amb les autoritats israelianes, a causa d'aquests impactes, segons un comunicat posterior del Servei d'Ambulàncies d'Israel.

El mort ha estat identificat com un home de 50 anys, que ha mort per les ferides rebudes per un atac amb coets prop de la localitat costanera d'Acre.

D'altra banda, entre ells hi ha tres homes de 29, 23 i 30 anys que han rebut assistència mèdica per l'impacte de metralla, d'acord amb Emergències.

També en les últimes hores s'ha donat a conèixer que un palestí ha estavellat el seu cotxe contra les forces de seguretat israelianes estacionades a l'entrada de l'assentament d'Ofra, al nord de Cisjordània, en el que sembla ser un intent d'atac terrorista. L'individu, segons fonts de seguretat al 'Times of Israel', ha mort dins del vehicle.

El mort de Hezbolá ha estat identificat per l'Exèrcit com Naser Abdelaziz Rashid, subcomandant de Hezbolá per al municipi de Bint Jbeil, i responsable de "promoure i executar actes terroristes des d'aquesta zona contra els ciutadans de l'Estat d'Israel".

D'altra banda, les forces de terra israelianes prossegueixen amb la seva invasió del sud del país, que ha desembocat en la troballa de diversos arsenals, entre ells llançacoets i llançamíssils antitanc "llestos per ser llançats cap a les comunitats del nord d'Israel".

Per la seva banda, fonts de seguretat libaneses parlen de diversos morts en aquests atacs d'Israel, que s'han estès més enllà de Bint Jbeil i han arribat també a les localitats de Zefta, Habbouche i Kfar Joz.

A més, el Ministeri de Salut de Líban ha confirmat la mort de dues persones per l'explosió del vehicle en què circulaven, per d'un atac atribuït a l'Exèrcit israelià i que es tractaria del primer en aquesta zona des del començament de les hostilitats amb Hezbolá el 8 d'octubre de l'any passat, hores després de l'esclat de la guerra de Gaza.

L'atac ha tingut lloc a Jounié, una ciutat portuària a uns 20 quilòmetres al nord de la capital del país, segons ha fet saber el Centre d'Operacions d'Emergència de Salut Pública del Ministeri de Salut Pública en un comunicat recollit per l'agència oficial libanesa NNA.