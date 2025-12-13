Israel anuncia que ha matat el 'número 2' de les milícies de Hamas a Gaza

Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy
Raad Saad mor en un atac al seu vehicle a l'oest de la Franja
MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dissabte que l'Exèrcit ha matat en un atac aeri el considerat segon responsable més important de les milícies del moviment palestí Hamas a Gaza: Raad Saad, cap d'operacions de les Brigades Ezzeldin al Qassam.
Saad va rebre l'impacte d'un projectil quan viatjava en un vehicle prop de l'encreuament de Nabulsi, al sud-oest de la ciutat de Gaza, amb altres tres persones, també mortes.
Hamas s'ha limitat a confirmar l'atac contra el vehicle, "un cotxe civil assenyalat per part de l'aviació sionista" i que representa "una altra violació criminal de l'acord d'alto-el-foc".
En el seu comunicat, l'oficina de Netanyahu assegura que "Saad va ser un dels arquitectes de la massacre del 7 d'octubre, i actualment està involucrat en la reconstrucció de l'organització terrorista, planificant i executant atacs contra Israel i reconstruint una força d'atac, en flagrant violació de les regles d'alto-el-foc i els compromisos de Hamas de respectar el pla del president Trump".
El comandant mort era considerat la mà dreta de l'actual líder de les milícies de Hamas en l'enclavament palestí, Izz al Din Haddad.
Netanyahu ha afegit que l'atac contra Saad va ser executat en represàlia a l'explosió d'un artefacte que ha deixat ferits dos militars israelians a la Línia Groga de Gaza, que delimita les posicions actuals de l'Exèrcit israelià a l'enclavament.