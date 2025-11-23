P.Orient.- Israel anuncia un atac contra el 'número dos' de Hezbola al sud de Beirut

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat un atac aeri efectuat contra el 'número dos' del partit-milícia xiïta HezbolA, el seu cap de l'Estat Major, Haizam AlI Tabatabai, Al sud de Beirut, i de moment es desconeix si ha aconseguit el seu objectiu.
L'anunci de Netanyahu té lloc després que l'Exèrcit d'Israel llancés un "atac de precisió" contra un individu que va identificar en un primer moment com un integrant "clau" de les milícies de Hezbola al sud de Beirut, en el seu primer bombardeig en mesos contra la capital de Líban.
Ali Tabatabai és considerat la mà dreta del secretari general de l'organització, Naim Qassem, que al seu torn va assumir el càrrec després de la mort del seu predecessor, Hasan Nasrala, mort per un atac israelià al setembre de l'any passat.
L'agència oficial de notícies libanesa, NNA, ha constatat "víctimes i danys materials de consideració" en una zona que Israel considera com un bastió de Hezbola a la capital de Líban, però que s'ha quedat relativament al marge dels seus atacs des de l'alto-el-foc pactat amb el partit-milícia xiïta fa un any.
No obstant això, Israel ha continuat atacant el sud de Líban amb assiduïtat en atacs que ha justificat com a operacions per impedir la reconstrucció de les posicions de les milícies de Hezbola a la zona.
El Govern libanès ha condemnat constantment aquestes operacions i ha exigit a l'Exèrcit israelià que permeti a les forces libaneses que garanteixin la seguretat a la zona.