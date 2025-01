Israel allibera als primers 90 presos palestins, inclosa la diputada Jalida Jarrar

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats israelianes han alliberat en la matinada d'aquest dilluns als primers 90 presos palestins, entre els quals es troba la diputada palestina Jalida Jarrar, com a part de l'acord aconseguit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a canvi de l'alliberament de tres ostatges israelians en ple alto el foc a la Franja de Gaza.

El Servei de Presons d'Israel ha confirmat el lliurament del primer grup de palestins, que ha tingut lloc després de gairebé vuit hores de retard. "Una vegada rebuda l'aprovació de les autoritats polítiques, tots els terroristes han estat alliberats (...) d'acord amb el pla polític acordat per al retorn de les persones segrestades", resa un comunicat.

Passada la mitjanit, diversos autobusos han sortit de la presó militar israeliana d'Ofer, situada a Cisjordània, cap a la ciutat de Beitunia, situada a uns tres quilòmetres a l'oest de Ramallah, capital administrativa del territori palestí. Malgrat la forta presència de forces de seguretat israelianes, que fins i tot han llançat gas lacrimògen i bales contra els presents a la zona propera a Ofer (convertida en zona militar tancada), les famílies dels presos s'han reunit per celebrar el seu alliberament.

Els mitjans palestins havien denunciat que durant el procés de verificació d'identitats s'havien notificat una "escassetat" de persones, mentre que els israelians havien culpat a la Creu Roja de la demora amb el suposat motiu de fer semblar que Israel no compleix amb els termes de l'acord.

Aquest primer grup està format majoritàriament per 69 dones i menors d'edat. Jarrar, diputada pel Front Popular per a l'Alliberament de Palestina (FPLP) va ser condemnada al març de 2021 a dos anys de presó després d'un acord de culpabilitat en el qual es va declarar culpable de pertinença a una organització que Israel considera un grup terrorista. Encara que va ser posada en llibertat al setembre d'aquest any, va acabar detinguda novament amb l'esclat de la guerra entre Israel i Hamás, a l'octubre de 2023.