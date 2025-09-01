Israel afirma haver matat a un combatent de Hezbollah als atacs del diumenge al sud de Líban

MADRID 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit israelià ha anunciat aquest dilluns que ha matat durante el vespre a un membre del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah en Nabatiye, al nord del riu Litani, en el sud de Líban.
"Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van atacar i van eliminar a un terrorista de l'organització terrorista Hezbollah ahir (diumenge). El terrorista va ser identificat en un important punt de l'organització que va ser atacat ahir a la regió de Nabatiye, en el sud del Líban", ha indicat en un missatge difós a través de Telegram, sense donar més detalls sobre el mort.
El portaveu militar israelià Avichay Adraee ha assegurat en la vespra que les FDI han bombardejat una "instal·lació militar subterrània de Hezbollah" a la zona del Castell de Beaufort "després de detectar-se activitat militar" en els túnels.
Ja a la tarda, un dron israelià ha disparat contra una motocicleta en El Fauqa, també a la regió de Nabatiye. El conductor del vehicle, identificat com Ibrahim Ali Taube, ha estat traslladat en estat crític a un hospital, però ha mort poc després.
Encara que existeix un fràgil cessament d'hostilitats des de novembre de 2024, Israel manté que es reserva el dret a efectuar aquests atac si percep activitat a la zona i insisteix que l'Exèrcit libanès ha d'assumir immediatament el control de la regió i executar d'una vegada un difícil pla per desarmar a l'organització, que es nega categòricament a deposar les armes.