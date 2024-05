P.Orient.- Hamás publica un nou vídeo amb dos ostatges israelians

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Les Brigades dels Màrtirs d'Al Aqsa, braç armat de Hamás, han publicat aquest dissabte un nou vídeo amb imatges dels ostatges Keith Siegel i Omri Miren, que demanen al Govern israelià negociar un acord per al seu alliberament.

Siegel, de 64 anys, i Miren, de 46, apareixen en un vídeo sense data en què es refereixen a la recent Pasqua jueva, una celebració familiar, i esmenten que porten 202 dies retinguts, quan aquest dissabte se'n compleixen 204 de l'ofensiva del grup palestí sobre territori israelià.

"Aquí la situació no és plaent. És difícil. Hi ha molts bombardejos. De vegades tenim la sensació que va a pitjor. Demano al primer ministre i al Govern sencer que participin en les negociacions", apunta el nord-americà-israelià Siegel.

A més, demanen "fer tot el possible i pressionar i seguir amb les protestes" per forçar un acord. "He vist diverses vegades les manifestacions a Tel Aviv i Jerusalem", ha afegit Siegel.

Les autoritats israelianes han condemnat sistemàticament la publicació d'aquest tipus de vídeos, que consideren una eina de guerra psicològica utilitzada per Hamás.

No obstant això, familiars dels segrestats han instat al Govern, en saber-se l'enregistrament, a triar entre Rafá o l'alliberament dels ostatges en un nou intent de forçar un acord.

"L'Estat d'Israel ha de triar: ostatges o guerra. Entrar a Rafá ens portarà més ostatges assassinats en captivitat o la seva mort en la guerra. Entrar a Rafá serà un altre camí cap a la mort dels ostatges. Isarel ha de triar el retorn dels ostatges", han argumentat.

A més, les famílies d'ostatges insten al 'número dos' del Gabinet de Guerra israeliana, Benny Gantz, i a Gadi Eisenkot a col·laborar per destituir al primer ministre, Benjamin Netanyahu, per no haver aconseguit un acord per a l'alliberament dels ostatges.