Hamàs dona una primera resposta "positiva" a l'alto el foc i s'ofereix a negociar

Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup palestí Hamàs ha anunciat que ha donat una primera resposta "positiva" a la proposta plantejada pels mediadors per tractar d'arribar a un alto el foc a la Franja de Gaza, per la qual cosa s'ha mostrat disposat a iniciar "immediatament" una nova ronda de negociacions.

Hamàs ha explicat aquest divendres que ja ha traslladat aquesta disposició a les parts mediadores, segons un breu comunicat recollit pel diari 'Filastin', afí a la milícia, en el qual no s'al·ludeix a cap país en concret ni es marquen possibles terminis.

El grup havia assenyalat aquesta setmana, després que el president d'Estats Units, Donald Trump, anunciés avanços per a un acord d'alto-el-foc, que estava estudiant propostes. No obstant això, ja llavors va matisar que qualsevol futur pacte vindria condicionat per la retirada de les tropes israelianes de Gaza i el repartiment urgent d'ajuda entre la població.

Egipte, Qatar i Estats Units han posat sobre la taula un pla d'alto el foc de 60 dies els detalls dels quals no han transcendit però que, en principi, hauria de contemplar també l'alliberament d'almenys part dels ostatges que segueixen a Gaza. El Govern israelià estima que n'hi ha uns 20 encara amb vida.