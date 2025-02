Hamas denuncia que Israel està demorant l'ajuda i reconstrucció a Gaza

Acusa a Israel d'un "crim de guerra en tota regla" després de trobar indicis de maltractament en els presoners alliberats

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El moviment islamista palestí Hamas ha acusat aquest diumenge per partida doble a Israel, primer en assegurar que està demorant l'entrada d'ajuda humanitària i els primers esforços de reconstrucció a Gaza i, després, en denunciar que ha comès un "crim de guerra en tota regla" després de trobar senyals de maltractament en els presoners alliberats durant els últims dies com a part de l'acord d'alto el foc en vigor.

"Hi ha àrees d'assistència humanitària en les quals l'ocupació israeliana no ha complert completament i no ha permès cap operació de restauració ni l'entrada dels subministraments mèdics necessaris", ha fet saber Hamas en un comunicat publicat pel diari 'Filastín', habitual transmissor del moviment islamista.

Hamas denuncia també que "la quantitat de combustible ingressada a la Franja de Gaza és molt menor de l'estipulada en l'acord d'alto el foc" i que "fins i tot la maquinària esmentada en l'acord no ha estat ingressada".

"La falta d'entrada de maquinària impedeix la recuperació dels cossos dels màrtirs i obstaculitza l'extracció dels cadàvers dels morts que seran intercanviats, especialment al final d'aquesta fase", ha avisat Hamas abans de passar al tema dels presoners.

"Els presoners han estat sotmesos a les presons d'ocupació a abandonament mèdic, gana, set i privació de medicines, i constitueix un crim de guerra en tota regla i una brutal violació del dret internacional relatiu als presoners, comès sistemàticament pel govern d'ocupació", denúncia Hamas.

Hamas aprofita per demanar a la Creu Roja, com a organisme internacional que està supervisant els intercanvis d'ostatges per presoners, que "intensifiqui els seus esforços per donar seguiment a les condicions dels presoners palestins, i que garanteixi el respecte dels seus drets de conformitat amb el dret internacional humanitari".

De fet, Creu Roja va denunciar dissabte que la dignitat dels presos està sent violada perquè estan sent traslladats amb les mans emmanillades sobre els seus caps, en postura de completa submissió, i amb un braçalet amb la inscripció "El poble etern (Israel) no oblida".

En resposta, el portaveu del Servei Penitenciari, Zivan Freidin, ha defensat l'actuació dels guàrdies. "Els nostres guerrers de les presons estan tractant amb els pitjors enemics d'Israel, terroristes perillosos que seran tractats sota l'administració penitenciària fins a l'últim moment: no farem concessions en matèria de seguretat del nostre poble", ha assegurat el portaveu.

L'Associació de Presos Palestins ha denunciat també tortures, gana i infeccions en els presos alliberats. També s'han detectat fractures de costella per "greus pallisses" dels guàrdies de les presons perpetrades dies abans del seu alliberament.