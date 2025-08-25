Hamas acusa Israel d'un nou crim de guerra amb un atac "deliberat" sobre metges i periodistes

MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup palestí Hamas ha acusat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) de llançar un atac "deliberat" sobre metges i periodistes en bombardejar l'hospital Nasser, en el sud de la Franja de Gaza, la qual cosa constituiria un nou crim de guerra que se suma a "un sagnant historial de massacres".
Hamas ha afirmat en un comunicat que aquest tipus d'atacs demostren el "menyspreu" del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i del seu Govern "terrorista" cap al Dret Internacional.
Amb aquesta nova "massacre", ha afegit, les forces israelianes pretenen intimidar als periodistes perquè no informin de la "neteja ètnica" i de la crisi humanitària en què viu sumida la Franja de Gaza, on Netanyahu aplica "una política de fam sistemàtica", segons un comunicat recollit pel portal Filastin.
Per això, Hamas ha instat a la comunitat internacional a prendre mesures "immediates" per detenir el "genocidi sistemàtic" i garantir l'ajuda "urgent" a la població gaziana. El grup palestí ha apel·lat a la responsabilitat específica dels dirigents de països àrabs i musulmans.