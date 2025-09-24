Global Sumud Flotilla vol escorta dels països de l'ONU davant de desenes d'explosions

Constata explosions selectives, objectes contra les embarcacions i drons
MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha demanat "escorta marítima i observadors diplomàtics" als països de Nacions Unides en resposta a la "escalada alarmantment perillosa" que ha constatat en registrar la matinada de dimecres "explosions selectives i el llançament d'objectes no identificats" sobre múltiples embarcacions de la missió.
"Exigim que tots els Estats membre de l'ONU, i en particular aquells que els seus nacionals es troben a bord dels bucs de la Global Sumud Flotilla, garanteixin i facilitin immediatament una protecció efectiva, incloent escorta marítima, observadors diplomàtics acreditats i una presència estatal protectora manifesta", ha dit en un comunicat a Telegram, perquè "la flotilla pugui avançar amb seguretat, la missió pugui continuar sense obstacles i el dret prevalgui sobre els actes d'anihilació".
La petició arriba com a resposta a l'"escalada alarmantment perillosa" que denuncia després que múltiples embarcacions hagin registrat "explosions selectives i el llançament d'objectes no identificats sobre elles i els seus voltants, causant danys significatius i una obstrucció generalitzada de les comunicacions".
"Això se suma a una campanya sostinguda d'intimidació i desinformació per part d'Israel, que el seu objectiu és desacreditar i posar en perill els més de 500 civils desarmats a bord de la flotilla, que intenten lliurar aliments i subministraments mèdics a Gaza per ajudar a posar fi al bloqueig il·legal israelià", ha subratllat la missió.
"Israel continua etiquetant falsament per força de Seguretat General com la 'flotilla de Hamas', i ha constatat una campanya que "intenta justificar preventivament una acció militar".
La GSF xifra en almenys 13 les explosions "en i al voltant de diverses embarcacions de la flotilla, la qual cosa va provocar una interrupció generalitzada de les comunicacions", i ha afirmat que "les últimes 24 hores, més de 15 drons de baixa altitud van sobrevolar l'embarcació Alma, apareixent aproximadament cada deu minuts".
Així mateix, la tripulació de la missió ha informat del "llançament d'objectes des de drons o aeronaus sobre almenys 10 embarcacions, la qual cosa ha causat danys", encara que no s'han registrat víctimes mortals, segons el comunicat.
"El Dret Internacional és clar: els civils, inclosos els qui participen en missions humanitàries, estan protegits pels Convenis de Ginebra", diu el text de la flotilla, que ha advertit que "qualsevol atac contra aquesta missió constituiria crims de guerra i crims de lesa humanitat" i "violaria les mesures provisionals vinculants de la Cort Internacional de Justícia, que exigeixen a Israel permetre i facilitar el lliurament d'ajuda humanitària a Gaza".
Davant d'aquesta situació i mentre se celebra a Nova York la 80 Assemblea General de Nacions Unides, la flotilla ha instat "tots els Estats membres a incloure els atacs a la flotilla en l'ordre del dia de l'Assemblea i a adoptar una resolució que abordi aquestes greus violacions".
La Global Sumud Flotilla publica el comunicat després de denunciar hores abans la detecció de drons, objectes llançats, explosions i interferències en les comunicacions en "operacions psicològiques" de les quals responsabilitza "Israel i els seus aliats", ratllant de "espantosos" els extrems als quals, afirma, arriben "per perllongar els horrors de la fam i el genocidi a Gaza".
"Però la nostra determinació és més forta que mai. Aquestes tàctiques no ens dissuadiran de la nostra missió de lliurar ajuda a Gaza i trencar el setge il·legal. No ens silenciaran. Seguirem navegant", ha assegurat.
Aquests avisos han arribat la mateixa jornada en què la flotilla ha descartat la proposta d'Israel d'atracar i transferir l'ajuda des del port d'Ascaló, a Israel, i ha remarcat que és "una pràctica recurrent" per obstruir i retardar el lliurament d'assistència humanitària, i ha alertat de possibles represàlies contra l'embarcació per la seva negativa.
ISRAEL
Israel manté que aquesta resposta de la flotilla reflecteix que la seva missió no és ajudar al poble de Gaza, sinó "servir a (el Moviment de Resistència Islàmica) Hamas".
Ha advertit que, si persisteixen en la seva idea, prendran "les mesures necessàries per impedir la seva entrada a la zona de combat i detenir qualsevol violació del bloqueig naval" i empraran "tots els esforços possibles per garantir la seguretat dels seus passatgers".
