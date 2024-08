França insta els seus ciutadans a sortir del Líban "el més aviat possible"

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Afers exteriors de França ha instat aquest diumenge als seus ciutadans a sortir del Líban "el més aviat possible", davant de la "situació de seguretat molt inestable" al Pròxim Orient.

"Tenint en compte la gran inestabilitat de la situació en matèria de seguretat, desitgem un cop més cridar l'atenció dels ciutadans francesos, i en particular dels qui estan de pas, sobre el fet que encara estan disponibles vols comercials directes amb escala a França, i els convidem a que prenguin ja les seves disposicions per sortir del Líban el més aviat possible", diu una nota publicada al seu web.

A més, les autoritats franceses han instat els seus ciutadans que es quedin en el país a "extremar la vigilància", inscriure's en l'aplicació mòbil estatal dedicada als viatgers i a consultar regularment els canals d'informació del Consolat francès a Beirut.

París dona així un pas més, després que a principis de maig demanés als ciutadans francesos no viatjar al país àrab "donats els riscos d'escalada militar" a la regió.

Aquest avís es produeix després que aquest dissabte les autoritats d'Estats Units, Regne Unit, Jordània i Argentina fessin el mateix en deteriorar-se la situació els últims dies amb la mort del comandant de Hezbolá Fuad Sukr i, sobretot, del líder polític de Hamás, Ismail Haniye, estretament vinculat a la milícia del partit xiïta libanès, després d'un atac a Teheran atribuït a Israel.