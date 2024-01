Fortes pluges a zones de Gaza deixen sense refugi milers de famílies desplaçades

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Les fortes pluges de les últimes hores a tota la Franja de Gaza s'han portat per davant desenes de refugis on es protegien milers de famílies desplaçades a l'enclavament palestí, segons informa l'agència oficial de notícies palestina WAFA, amb el problema afegit que les inundacions es barregen amb el desbordament d'aigües residuals del seu inutilitzat sistema de sanejament.

En el nord de la Franja han resultat afectades les localitats de Yabalia, Beit Hanun i Beit Lahia. Més al centre, a Ciutat de Gaza, les pluges han afectat els allotjaments improvisats que van ser aixecats als barris de Rimal, el de la plaça de la Universitat d'Al Jamaa, la zona d'Asqula i els veïnats de Zaitún, Shujaiya, Daraj i Tufá.

Les escoles de l'agència de l'ONU per als refugiats al centre de l'enclavament també s'han vist afectades.

Al sud de la Franja de Gaza, l'impacte ha estat particularment sever a causa que la regió acumula a la pràctica totalitat dels desplaçats per la campanya d'atacs israelians, principalment a Rafá, on, segons l'agència oficial de notícies palestina, la major part de les tendes de campanya on es protegien famílies palestines han quedat submergides o bé han estat arrossegades pels forts vents.

Representants de famílies desplaçades han fet una crida urgent a les institucions internacionals perquè prenguin mesures immediates per reconstruir els refugis.