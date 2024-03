EUA comença l'operació d'ajuda aèria a Gaza llançant 38.000 paquets d'aliments

ONG ve poc impacte en aquestes operacions i el Govern palestí veu incapacitat d'EUA



MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Estats Units ha començat aquest dissabte la seva operació d'ajuda aèria als palestins de la Franja de Gaza amb el llançament de 38.000 paquets d'aliments distribuïts en 66 paletes llançades des de tres avions C-130 que han sobrevolat a baixa altitud, segons han confirmat fonts militars a NBC News.

Comença així l'operació autoritzada aquesta setmana pel president d'Estats Units, Joe Biden, per intentar alleujar la crisi humanitària a Gaza a causa de l'operació militar israeliana en resposta als atacs milicians del 7 d'octubre.

Els últims dies, Jordània ha llançat lliuraments d'ajuda a través d'aquest mateix sistema, donada l'enorme dificultat per a l'entrada de l'ajuda humanitària per terra pels combats i els bloquejos israelians sobre els passos a la zona.

No obstant això, aquesta modalitat d'ajuda ha estat contemplada amb escepticisme tant per ONG internacionals com per destacats representants diplomàtics com l'alt representant de la UE Josep Borrell, en entendre que és poc menys que d'un esforç testimonial que posa en perill a més la seguretat dels palestins desesperats per aconseguir els paquets.

"Els llançaments des de l'aire no substitueixen ni poden substituir l'accés humanitari", va avisar divendres l'ONG del Comitè Internacional de Rescat. "Que s'estiguin considerant si més no els llançaments des de l'aire és testimoni dels greus desafiaments d'accés a Gaza, on més de mig milió de persones afronten condicions de fam", ha afegit.

Borrell, per la seva banda, va dir que aquesta classe d'operacions té un "impacte mínim" a l'hora de cobrir les necessitats de la població en un moment en què les autoritats de la zona, per posar un tràgic exemple, eleven ja a 13 els nens morts per inanició des del començament del conflicte.

El Ministeri d'Exteriors palestí també ha criticat aquesta aproximació amb un comunicat emès aquest dissabte en què va denunciar l'aparent la falta de voluntat per utilitzar la seva influència sobre Israel per permetre que arribi més ajuda humanitària a Gaza.

"Estats Units s'està comportant com un país marginal i feble, incapaç de garantir l'entrada d'ajuda als famolencs de la Franja de Gaza", ha lamentat en un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.

El Ministeri va expressar la seva "extrema sorpresa davant de la feblesa exhibida per Estats Units", que està adoptant "mesures impròpies d'una gran potència que és capaç, si així ho volgués d'obligar a Israel a protegir als civils palestins".

Fins i tot el propi president d'EUA, Joe Biden, va reconèixer aquest divendres durant el seu anunci d'aquestes operacions que la zona "hauria de rebre centenars de camions d'ajuda al dia" perquè "el que està arribant ara mateix a Gaza és insuficient, i hi ha vides en joc".