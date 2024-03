EUA aprova en secret lliurar a Israel caces, bombes i finançament bèl·lic

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

L'Administració del president nord-americà Joe Biden ha autoritzat els últims dies un nou paquet d'ajuda militar per a Israel de forma secreta i malgrat les reserves públiques de Washington davant de la intenció de les Forces Armades israelianes d'atacar la regió de Rafá, a l'extrem sud de la Franja de Gaza.

El paquet d'ajuda inclou més d'1.800 bombes MK84 de 900 quilos i 500 bombes MK82 de 225 quilos, segons fonts del Departament de Defensa i del Departament d'Estat citades pel diari 'The Washington Post', que destaca que el paquet s'empara en unes ajudes aprovades prèviament, per la qual cosa no ha calgut autorització del Congrés.

Aquest paquet se suma a l'aprovat la setmana passada per 2.500 milions de dòlars: incloïa el lliurament de motors i 25 caces F-35A conforme a una proposta a què el Congrés va donar el vistiplau el 2008, per la qual cosa tampoc calia nova autorització.

Les bombes MK84 han estat directament relacionades amb alguns dels incidents més greus de víctimes civils de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza.

Aquest tipus de bombes, que poden destruir un edifici sencer i deixar cràters de més de 12 metres de diàmetre i profunditat, ja mai són utilitzades pels exèrcits occidentals en zones densament poblades, per l'alt risc de víctimes civils. No obstant això, Israel les ha emprat profusament a la Franja de Gaza i, com a conseqüència, més de 100 persones van morir el 31 d'octubre en un bombardeig sobre el camp de refugiats de Yabalia, segons l'estimació de l'ONU.

Un responsable del Departament d'Estat ha dit que es basa en "el compliment d'una autorització d'una notificació al Congrés que pot resultar en dotzenes de vendes militars a l'estranger en les dècades que està vigent".

Almenys 32.705 persones han mort i 75.190 han resultat ferides a la Franja de Gaza a conseqüència dels atacs d'Israel sobre l'enclavament palestí des del 7 d'octubre de 2023. L'ofensiva és en resposta als atacs de Hamás del 7 d'octubre, que es van saldar amb 1.200 morts.