Albares diu que "es troben bé" i no pot donar "un termini exacte" perquè tornin
MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat aquest dissabte que hi ha uns 50 ciutadans espanyols retinguts a Israel que viatjaven a la Global Sumud Flotilla cap a Gaza i que van ser detinguts dimecres i ha garantit que el seu govern treballa intensament per al seu alliberament immediat i el seu retorn a Espanya "el més aviat possible".
Albares ha explicat que el cònsol en Tel Aviv ha pogut tenir "el primer contacte amb un grup d'espanyols" i ha traslladat que, segons les seves primeres informacions, "es troben bé".
En declaracions al Canal 24 Horas de TVE recollides per Europa Press, el responsable d'Exteriors ha detallat que ha estat consultant les llistes oficials que faciliten les autoritats d'Israel per identificar els ciutadans espanyols retinguts.
Ha precisat que actualment "no és possible realitzar visites consulars perquè estan en Shabbat" però que "demà es reprendran a partir de les 9 del matí" amb el compromís que el cònsol "anirà a visitar-los fins que no hagi pogut entrevistar-se personalment amb tots i cadascun d'ells".
Albares ha subratllat que "els ciutadans espanyols saben que compten amb tota la protecció diplomàtica i consular" del Govern espanyol i que són "la gran prioritat de la nostra ambaixada i el nostre consolat".
El ministre ha explicat que les autoritats israelianes estableixen dos procediments: aquells que signen un paper acceptant la seva entrada il·legal a Israel "són deportats amb molta rapidesa" mentre que per a la resta "la situació s'allarga una mica més".
Ha confirmat que treballen "en contacte amb les autoritats israelianes" per determinar una data de retorn, però "un termini exacte concret no és possible oferir-ho en aquests moments".
Albares ha reiterat el compromís d'"acompanyar-los per defensar els seus drets i per aconseguir que estiguin lliures amb moviment" i tornin "a Espanya el més aviat possible".
En aquest sentit, ha destacat que Espanya està coordinant-se amb "més de 40 països que tenen nacionals en aquests moments retinguts" per gestionar la situació.
El ministre ha emfatitzat que treballaran perquè els espanyols "puguin tornar per descomptat a Espanya el més aviat possible i que els seus drets no es vegin cercenats en cap moment".