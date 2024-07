Erdogan avisa que pot intervenir contra Israel "igual que vam entrar a Karabaj o Líbia"

MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha dit aquest diumenge que podrien intervenir militarment contra Israel "igual que vam entrar a Karabaj o Líbia".

"Hem de ser molt forts perquè Israel no pugui fer-li aquestes coses a Palestina. Igual que vam entrar a Karabaj o Líbia, farem el mateix amb ells", ha apuntat durant un acte del seu partit a la província de Rize, segons recull el portal turc Haberler.

"No hi ha res que ens impedeixi fer-ho. Només hem de ser prou forts per donar aquests passos", ha argumentat davant dels seguidors del Partit Justícia i Desenvolupament (AKP).

Durant la seva intervenció ha assegurat que han convidat al president palestí, Mahmud Abbas, a parlar davant del Parlament turc, però que no ha pogut acceptar la invitació. "Qui diu que no està obert el Parlament? El Parlament està obert a qualsevol que estigui en el camí de la rectitud", ha subratllat.