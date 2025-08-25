MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Afers exteriors de l'Organització de la Cooperació Islàmica (OCI) han demanat aquest dilluns després de reunir-se en Yeda, Aràbia Saudita, un alto el foc "immediat i permanent" a la Franja de Gaza i la imposició de sancions a Israel.
Els països musulmans advoquen a més per la retirada completa de les forces militars israelianes de l'enclavament palestí, segons el comunicat final de la 21 Sessió Extraordinària del Consell de Ministres d'Afers exteriors, llegit pel secretari general de l'OCI, Hissein Brahim Taha, citat per l'agència de notícies oficial saudita, SPA.
Taha ha condemnat a més "el genocidi, la neteja ètnica, el desplaçament forçós, la destrucció sistemàtica i el bloqueig il·legal impost sobre Gaza" i ha acusat Israel d'"utilitzar la gana com a arma de guerra".
Així mateix, ha condemnat l'ampliació dels assentaments a Cisjordània, en particular a la zona I1 de Jerusalem, i els atacs contra periodistes, pels quals ha demanat el "processament conforme a les lleis internacionals".
Taha ha criticat els "horribles crims de guerra" amb la població palestina i ha demanat una resposta internacional més eficaç davant de la intenció declarada d'Israel de prendre el control militar ple sobre Gaza i aplicar la seva política del "Gran Israel", en una "flagrant violació del Dret Internacional".
Sobre la greu situació humanitària a la Franja de Gaza, els països musulmans han instat a aplicar les resolucions de la Cimera Conjunta Àrab-Islàmica de Riad celebrada en 2023. A més han destacat que cada vegada més països reconeixen a l'Estat de Palestina i han instat a uns altres a seguir aquest camí.