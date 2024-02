Els EUA diuen que "ara toca a Hamás" parlar de pau

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dit aquest diumenge que el moviment islamista Hamás té ara el torn de paraula per decidir la seva resposta a l'acord d'alto el foc plantejat pels Estats Units, Egipte, Qatar i Israel, i que ja està en mans de la cúpula del grup palestí.

En una entrevista del programa de l'NBC Meet the Press, ha aprofitat per desvincular els recents atacs dels Estats Units i el Regne Unit contra les milícies proiraníes a Síria i Iraq i contra la insurrecció hutí de les negociacions per a l'alliberament dels ostatges que es reprendran, acompanyades d'un alto el foc de sis setmanes, si Hamás accepta la proposta.

"Els passos que vam donar a Síria i Iraq o ahir a l'Iemen no estan connectats amb les negociacions. En aquest punt, ara li toca a Hamás parlar d'aquesta proposta", ha dit.

A continuació, i davant les càmeres de la cadena ABC, Sullivan va puntualitzar que, si bé no pot estimar amb precisió quan respondrà Hamás a la proposta --fonts del mitjà saudita Al Hadath indiquen que podria tenir lloc fins i tot avui mateix, sense donar més detalls--, "aquesta classe de converses van molt lentes fins que comencen a anar molt ràpid".

"Tothom vol la fi de la guerra, ningú vol que la guerra continuï. Però perquè això succeeixi, tots els ostatges han de tornar a casa i Hamás ha de deixar de representar una amenaça per a Israel", ha fet saber.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors de Qatar, Majed al Ansari, va assegurar divendres que Hamás ha rebut aquesta proposta en "una atmosfera positiva", i que Doha està "esperant la seva resposta" per avançar en un acord amb Israel que culmini amb l'alliberament dels ostatges.

No obstant això, el líder libanès de Hamás, Osama Hamdan, va instar dissabte a la calma i va dir que "el moviment ha rebut la proposta general que va fer circular el Quartet de París", sense donar detalls sobre una possible resposta més enllà de recordar les peticions generals de Hamás per al cessament d'hostilitats, com la retirada total d'Israel de la Franja, la tornada de tots els presos i, en últim terme, la declaració d'un Estat palestí independent amb Jerusalem com a capital.

Sobre els atacs en aquests països, el responsable de seguretat ha deixat entreveure que podrien continuar amb noves operacions sense donar més detalls ni confirmar ni desmentir possibles atacs a Iran. "Creiem que els atacs anteriors han llançat bons resultats i que podrem seguir enviant un missatge contundent a mesura que continuem", ha avisat.

Més tard Sullivan ha estat entrevistat a l'NBC i ha incidit més en la possibilitat d'atacar Iran. "Assegut aquí a la televisió no seria molt intel·ligent per la meva banda parlar de descartar o no descartar" un atac contra Iran. "No entraré en el que està sobre la taula o no en la resposta dels Estats Units", ha afegit.