Els Estats Units censuren el reconeixement de Palestina per considerar-ho "un gest de cara a la galeria"

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Estat nord-americà ha criticat el reconeixement de l'Estat de Palestina per part de diversos països occidentals per considerar-ho un "gest de cara a la galeria" i advoca per "una diplomàcia seriosa".
"Ens centrem en una diplomàcia seriosa, no en gestos de cara a la galeria", ha afirmat un portaveu del Departament en declaracions a Europa Press.
"Les nostres prioritats són clares: l'alliberament dels ostatges, la seguretat d'Israel i la pau i la prosperitat per a tota la regió, que només són possibles sense Hamas. Continuarem treballant amb els nostres aliats i socis per aconseguir aquests objectius", ha afegit.
Més tard, la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha subratllat que el president Donald Trump "ha estat molt clar" i que "està en desacord amb aquesta decisió". "Va parlar d'això al Regne Unit, dempeus just al costat del seu amic, el primer ministre (Keir) Starmer", ha afirmat Leavitt en roda de premsa.
"Considera que això no aporta gens per a l'alliberament dels ostatges, que és el primer objectiu ara a Gaza. No aporta gens per posar fi a aquesta guerra", ha afegit. "Francament, creu que és una recompensa per a Hamas. Creu que aquestes decisions són xerrameca i no accions per part d'alguns dels nostres amics i aliats", ha argumentat.
Washington ha reaccionat així als anuncis d'aquest diumenge per part de països com el Regne Unit, Austràlia, Canadà i Portugal, que han reconegut l'Estat palestí com a gest de suport a la solució dels dos estats.
Està previst que en les hores vinents se sumeixen a aquest reconeixement almenys sis països més, encapçalats per França, que ha impulsat junt amb l'Aràbia Saudita un fòrum sobre Palestina en el marc de la 80ª sessió anual de l'Assemblea General de l'ONU que se celebra des d'aquest dilluns a Nova York.
Palestina és observador permanent en l'ONU des de 2012 i ha presentat diverses iniciatives per fer un pas definitiu. De fet, els Estats Units van vetar l'abril de 2024 un projecte de resolució que recomanava l'admissió de l'Estat palestí com a membre de ple dret i l'Administració de Donald Trump no ha donat mostres de canviar de posició.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha sostingut que aquest tipus de reconeixements suposen una "recompensa" a les atrocitats de Hamas i, fins i tot, ha acusat el president de França, Emmanuel Macron, d'"alimentar l'odi antisemita", després d'haver estat el principal promotor perquè altres països aconseguissin aquesta decisió.
Anteriorment, països europeus com Espanya, Irlanda, Noruega o Eslovènia ja van fer el pas en 2024, dins d'un esforç conjunt que va anar durament respost pel Govern de Netanyahu.