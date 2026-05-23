P.Orient.- Els atacs israelians han matat a 890 persones a Gaza des de l'alto el foc d'octubre

Europa Press/Contacto/Moiz Salhi
El Ministeri de Salut de Gaza constata vuit morts i 29 ferits en les últimes 48 hores
MADRID, 23 maig (EUROPA PRESS) -
Els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza que han continuat durant l'alto el foc amb Hamás que va entrar en vigor a l'octubre de l'any passat han deixat ja 890 morts després que el Ministeri de Salut de l'enclavament palestí, sota control del moviment islamista Hamás, informés de vuit morts més (un d'ells recuperat sota enderrocs d'atacs previs) en les últimes 48 hores.
En aquests últims dos dies, els atacs israelians han deixat a més 29 ferits repartits per tot l'enclavament en bombardejos i assalts que Israel justifica com una resposta a les operacions de les milícies de Hamás o acostaments no permesos a la "línia groga" que delimita la seva actual ocupació de Gaza.
Des de l'alto el foc d'octubre, ha afegit el Ministeri de Salut en el seu balanç actualitzat a aquest dissabte, un total de 2.677 persones han resultat ferides i un total de 777 morts han estat recuperats d'entre els edificis destruïts per bombardejos d'Israel.
Des de l'esclat de la guerra de Gaza a l'octubre de 2023, en termes generals, els atacs d'Israel han matat a 72.783 persones i ferit a 172.779.