P.Orient- Els atacs d'Israel han matat a més de 800 persones a Gaza des de l'alto el foc d'octubre de 2025

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -
Els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza des de l'alto el foc declarat a l'octubre de 2025 han matat ja a més de 800 persones a l'enclavament palestí, segons l'últim balanç del Ministeri de Salut de Gaza, sota l'autoritat de Hamás, publicat aquest dissabte.
En les últimes 48 hores, les autoritats sanitàries de Gaza han confirmat altres 17 morts en atacs israelians d'ells 13 només el dissabte, i als quals cal sumar altres 32 ferits.
Un total de 809 persones han mort i 2.267 han resultat ferides des de l'alto el foc d'octubre, d'acord amb les xifres concretes del Ministeri de Salut sobre les víctimes en els atacs israelians. Les autoritats sanitàries han confirmat la recuperació de 761 cadàvers.
Des de l'esclat de la guerra de Gaza, els atacs israelians han deixat ja un total aproximat de 72.585 morts i 172.370 ferits, segons el còmput del Ministeri.