Els 27 aborden aquest dimarts l'atac iranià contra Israel amb l'amenaça de sancions en l'aire

BRUSSEL·LES, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per videoconferència en una trobada extraordinària convocada per abordar la crisi al Pròxim Orient després dels atacs amb drons i míssils iranians contra Israel, amb l'amenaça latent d'adoptar noves sancions contra el sector militar de Teheran.

Convocats d'urgència per l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, els titulars d'Exteriors del bloc discutiran els "les properes passes" a donar en el marc de la tensió provocada per l'atac sense precedents amb uns 300 drons i míssils llançats per Iran en resposta a l'atac contra el seu Consolat a Damasc, atribuït a Israel i que es va saldar amb la mort de set membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana.

En el seu missatge en xarxes socials en el qual va confirmar la trobada, el cap de la diplomàcia comunitària va reiterar que l'objectiu de la cita és "contribuir a una desescalada i a aconseguir la seguretat a la regió".

En una roda de premsa des de Brussel·les aquest dilluns, el portaveu d'Exteriors, Peter Stano, ha evitat confirmar si hi haurà noves sancions contra Iran. Ha afirmat que discutir més sancions és un procés que està en mans dels Estats membres i s'ha limitat a recordar que ja pesen sancions contra Teheran per la proliferació nuclear i per violacions greus de Drets.

En el bloc sura la idea d'estudiar més mesurades contra Iran en resposta a l'ofensiva sense precedents del passat dissabte amb drons i míssils, més després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, apuntés a aquesta adreça després de la reunió dels líders del G7 aquest diumenge.

Sobre si la qüestió estarà ja aquest dimarts a la taula dels ministres, algunes fonts diplomàtiques ho descarten assegurant que l'Alt Representant defuig de moment aquest escenari mentre que altres delegacions donen per fet que la qüestió es tractaran entre els responsables d'Exteriors.

La UE busca conjuminar esforços per enviar un missatge clar a favor de rebaixar tensions a la zona, després que Israel hagi deixat oberta la porta a un altre atac en resposta al llançament de drones i míssils d'Iran. Tot enmig de les crides per part de la comunitat internacional per contenir el conflicte i que Estats Units reclami una "resposta diplomàtica" coordinada per cridar a la calma i evitar un repunt de la tensió al Pròxim Orient.