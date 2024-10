P.Orient.- Dos militars israelians morts al nord de la Franja de Gaza

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces Armades israelianes han informat aquest dissabte de la mort de dos militars en la seva ofensiva bèl·lica sobre el nord de la Franja de Gaza.

Són el sergent Ofir Berkovich, de 20 anys i originari de Mediin-Maccabim-Reot, i el sergent Elishai Jung, de 19 i originari de Dimona, tots dos enquadrats en el 52º Batalló Cuirassat de la 401ª Brigada 'Rodades de Ferro'.

Tots dos "han caigut en la batalla al nord de la Franja de Gaza", segons el comunicat militar israelià, que informa que un altre militar va resultar també ferit de gravetat.

A més, un oficial de de el 53º Batalló de la 188ª Brigada 'Barak' va resultar greument ferit aquest dissabte en combats en el nord.

Les milícies de Hamás, les Brigades Ezzeldín al Qassam, han informat que han atacat dos carros de combat Merkava israelians amb bombes 'Shawaaz' a Tel al Zaatar, a l'est de Yabalia, encara que no és possible corroborar si es tracta del mateix incident.