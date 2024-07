Diversos israelians morts per coets llançats des de Líban contra els Alts del Golan

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos israelians han mort i desenes han resultat ferits per l'impacte d'almenys 40 coets llançats durant la tarda d'aquest dissabte sobre la regió de Majdal Shams, en els Alts del Golan sirians ocupats per Israel.

Fonts mèdiques israelianes han indicat que hi ha diversos menors d'edat entre els morts, segons recull el diari israelià 'The Times of Israel'.

Fins a nou dels ferits poden estar en estat crític, segons l'Estrella de David Roja (Magen David Adom), que indica que les víctimes són d'entre 10 i 20 anys.

Mentrestant, les Forces Armades israelianes han confirmat l'impacte d'un projectil procedent de territori libanès a la zona de Majdal Shams. Efectius militars i sanitaris treballen ja en l'evacuació, segons el comunicat militar.

D'altra banda, s'ha informat de la detecció d'una trentena de projectils llançats des de territori libanès. "Els caces de la defensa aèria van interceptar amb èxit diversos míssils. La resta de míssils van caure en zona oberta, sense víctimes", ha dit enl seu canal oficial.

Altres 10 projectils van ser detectats a la zona de Neve Ativ sobre les 17.55. Tots ells "van caure en una zona oberta i no han provocant víctimes".

Els Alts del Golan són un territori que Israel va arrabassar a Síria durant la Guerra dels Sis Dies (1967) i la Guerra del Yom Kipur (1973) i que es va annexionar de forma efectiva el 1981, en un moviment no reconegut per la comunitat internacional.