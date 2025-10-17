P.Orient.- Detingut als EUA un palestí que suposadament va participar en els atacs del 7-O contra territori israelià

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats nord-americanes han anunciat aquest divendres que han detingut a un home palestí que suposadament va participar en els atacs del 7 d'octubre de 2023 contra territori israelià i que actualment residia a la ciutat de Lafayette, a l'estat de Louisiana.
El Departament de Justícia dels Estats Units, que ha informat que la detenció va tenir lloc en la vespra, ha identificat a l'acusat com Mahmud Amin Yaqub al Muhtadi, de 33 anys i nascut a la Franja de Gaza.
"Després d'amagar-se als Estats Units, aquest monstre ha estat trobat i acusat de participar en les atrocitats del 7-O, el dia més mortífer per als jueus des de l'Holocaust", ha declarat la fiscal general dels Estats Units, Pamela Bondi.
Així mateix, ha assegurat que la seva oficina "es dedica a trobar i enjudiciar als responsables d'aquest horrible dia, inclòs l'assassinat de desenes de nord-americanes", a pesar que "gens pot sanar per complet les cicatrius del brutal atac" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i altres milícies palestines.
El fiscal general adjunt de Seguretat Nacional, John Eisenberg, ha explicat que, quan Al Muhtadi es va assabentar de l'atac, "va entrar en acció": "Es va armar, va reclutar a més persones i després va entrar a Israel, on existeixen proves que li situen prop d'una de les comunitats israelianes més afectades. Posteriorment, va obtenir "fraudulentament" un visat per entrar als Estats Units, "on esperava passar desaparegut.
Segons documents judicials, Al Muhtadi és un agent del braç militar del Front Democràtic per a l'Alliberament de Palestina, les Brigades de Resistència Nacional, un grup paramilitar amb seu a Gaza que va participar en l'atac contra territori israelià de fa dos anys.