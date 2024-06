P.Orient.- Desenes de milers d'israelians protesten contra Netanyahu un dissabte més

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

Desenes de milers de manifestants han pres aquest dissabte de nou els carrers per protestar contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i per demanar un acord per a l'alliberament dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza.

De nou la mobilització contra Netanyahu més multitudinària ha estat una setmana més a Tel Aviv, però també hi ha hagut importants protestes a Haifa i Jerusalem, així com a les ciutats de Beersheba i Mitzpe Ramon, al sud del país, segons recull el diari israelià 'The Times of Israel'.

En una convocatòria separada, el Fòrum de Famílies d'Ostatges i Desapareguts s'ha concentrat a la plaça dels Ostatges de Tel Aviv en una protesta sense caràcter polític per demanar un acord amb Hamás per a la tornada a casa dels ostatges.

A més hi ha hagut una altra concentració enfront de la seu de la caserna general de les Forces Armades israelianes a Tel Aviv sota el lema 'No permeteu que Netanyahu torpedegi l'acord'.

"El que ens separa dels nostres éssers estimats és la insistència de Netanyahu en no posar fi a la guerra com a part de l'acord", ha dit la nora de l'ostatge mort Yoram Metzger, Ayala Metzger. "No permeteu que Netanyahu torni a torpedejar un acord", ha apel·lat en un discurs dirigit a la cúpula militar.

I al nord d'Israel, centenars de manifestants han tallat el trànsit en l'encreuament d'Amiad de la Ruta 90 després d'una manifestació des d'un kibutz proper. Les persones que hi han participat acusen Netanyahu "d'abandonar el nord, el sud i tot el que hi ha enmig".